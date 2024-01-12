МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу 12 января снизилась до уровней марта — ниже 60 рублей за тонну, при этом бензин и летнее дизтопливо продолжили дорожать, следует из материалов торгов. Эксперт рассказал, как лучше применять водородное топливо на транспорте

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 1,6% — до 59 966 рублей за тонну. В то же время летнее дизтопливо подорожало на 1,38%, до 51 356 рублей за тонну, межсезонное — на 1,93%, до 52 846 рублей.

Стоимость бензина марки Аи-92 за торговый день также поднялась, на 1,6%, до 40 598 рублей, Аи-95 — на 1,37%, до 43 421 рубля.

Биржевая стоимость мазута в пятницу увеличилась на 1,05% — до 12 275 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 3,64%, до 26 223 рублей.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной прошлого года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.

В начале октября меры были скорректированы — в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более пяти миллионов тонн, сообщало Минэнерго в конце ноября.