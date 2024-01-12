Цена зимнего дизеля на СПбМТСБ 12 января опустилась ниже 60 тыс рублей за тонну
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу 12 января снизилась до уровней марта — ниже 60 рублей за тонну, при этом бензин и летнее дизтопливо продолжили дорожать, следует из материалов торгов.
Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 1,6% — до 59 966 рублей за тонну. В то же время летнее дизтопливо подорожало на 1,38%, до 51 356 рублей за тонну, межсезонное — на 1,93%, до 52 846 рублей.
Стоимость бензина марки Аи-92 за торговый день также поднялась, на 1,6%, до 40 598 рублей, Аи-95 — на 1,37%, до 43 421 рубля.
Биржевая стоимость мазута в пятницу увеличилась на 1,05% — до 12 275 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 3,64%, до 26 223 рублей.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной прошлого года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.
В начале октября меры были скорректированы — в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более пяти миллионов тонн, сообщало Минэнерго в конце ноября.
https://1prime.ru/commodities/20240112/842783523.html