2024-01-12T15:10:00+03:00
2024-01-12T16:08:21+03:00
2024-01-12T15:10:00+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240112/842784284.html
Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 17 января
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно снизится до 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — снизится до... ПРАЙМ, 12.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, зерно, экспортная пошлина
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/30/841473008.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/30/841473008.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/30/841473007.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/30/841473007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/29/841472995.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/29/841472995.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20240112/842778722.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно снизится до 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — снизится до 973,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,7 доллара за тонну, на ячмень — 172,3 доллара, на кукурузу — при цене 191,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 16 января включительно составляет 4165,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на вывоз кукурузы — 1431,7 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.