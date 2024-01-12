МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 января включительно снизится до 3946,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — снизится до 973,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Россия не будет отменять экспортные пошлины на зерно

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,7 доллара за тонну, на ячмень — 172,3 доллара, на кукурузу — при цене 191,2 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 16 января включительно составляет 4165,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на вывоз кукурузы — 1431,7 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.