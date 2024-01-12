МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран поднялась до самого высокого уровня с 2007 года, следует из данных торгов. Зимний дизель на бирже 12 января подешевел до 60 тысяч рублей за тонну

По итогам торгов четверга 11 января цена январских фьючерсов на уран на бирже Comex составляет 97,45 доллара за фунт. Такое значение является самым высоким с ноября 2007 года.

Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" ранее сообщила, что может скорректировать планы производства на 2024-2025 годы из-за ряда сложностей. "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана.

В ноябре "Казатомпром" сообщил о подписании с французской компанией Framatome соглашения о развитии сотрудничества в области ядерного топливного цикла. В том же месяца фирма сообщила о заключении контракта на поставку урана с китайской China National Uranium Company Limited, а в декабре — с Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) на поставку концентрата природного урана для нужд атомной электростанции "Барака" в ОАЭ.

Кроме того, ранее на неделе на сайте британского правительства сообщалось, что Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения.