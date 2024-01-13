МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Золото в прошлом году оказалось в числе самых эффективных активов — его цена на мировом рынке за 2023 год выросла на 15% и достигла 2078 долларов за унцию, что стало самым высоким годовым показателем за всю историю — главной причиной этого стала геополитика. В наступившем году этот фактор продолжит влиять на рынок, но решающее значение будут иметь решения ФРС США и ситуация в глобальной экономике, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Золото растет в цене на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В первом квартале 2024 года драйвером цены будет траектория ставки ФРС, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Если участники рынка не ошибаются, и регулятор действительно пойдет на ее снижение в первом квартале, то золото может в очередной раз обновить максимумы", — сказал он.

"Дело в том, что при снижении ставки доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые также, как и золото, воспринимаются как актив-убежище, упадет, поэтому часть инвесторов перейдет в золото", — пояснил эксперт.

"Однако в начале года смягчения денежно-кредитной политики ФРС может и не произойти", — возражает ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. "В первом квартале 2024 года мы не ожидаем явного движения в ценах, прогнозируем диапазон 1950-2100 долларов за унцию", — заявил он.

НИЗКИЙ СТАРТ

В начале года цена на золото на спот-рынке консолидировалась. По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, главной причиной этого являлся недостаток сильных триггеров. Доллар США упал на фоне слабых данных по инфляции

"Впрочем, один из них вполне может появиться уже на следующей неделе, после того как станут понятны результаты выборов на Тайване и проявится реакция Китая", — предположил он.

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань — парламент острова проходят 13 января.

Кроме того, эксперты согласны, что в целом в 2024 году цена золота будет во многом зависеть от состояния глобальной экономики и глубины рецессии на отдельных рынках.

Так, в докладе Всемирного совета по золоту (WGC) представлены три возможных сценария развития событий в мировой экономике: "мягкая посадка" — при которой стоимость золота будет консолидироваться вокруг текущих уровней, "жесткая посадка" с резким скачком спроса и цен на защитные активы, и отсутствие посадки, когда котировки драгоценного металла окажутся под давлением.

НАВЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По мнению Дудченко из "Финам", вероятность роста цен в 2024 году высока, так как риски в экономике будут еще больше смещены в зону малоконтролируемых и слабопрогнозируемых факторов. ЦБ РФ многократно нарастит продажи валюты и укрепит рубль, считают эксперты

"Мы находимся в определенной степени на terra incognita, где пока не очень ясны правила игры. Кстати, одним из признаков этого является рост спроса на физический металл со стороны мировых регуляторов — хеджирование в действии. Значит созданы благоприятные условия для аллокации в safe-haven (активы-убежища — ред.)", — заявил он.

В этой ситуации Дудченко ожидает продолжения роста цен и даже видит возможный выход ее в диапазон 2070-2150 долларов за унцию.

Болотских из "Цифра брокер", даже при довольно медленных темпах снижения ключевой ставки ФРС, ожидает к концу года цены выше 2100 долларов за унцию. Диапазон торгов в течение года, по его прогнозу, будет на уровне 2100-2300 долларов.

При этом Джиоев из "Альфа-Капитал" заметил, что основные факторы, которые оказывали поддержку золоту в прошлом году, будут действовать и в наступившем: это и закупки со стороны центральных банков развивающихся стран, и геополитическая напряженность.

"Стоит учитывать, что в прошлом году цена на драгоценный металл дважды обновляла исторический максимум, однако отметка в 2100 долларов так и не была преодолена. Видимо, есть навес неудовлетворенного предложения, которое реализуется по высоким ценам", — сказал он.