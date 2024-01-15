2024-01-15T18:13:26+03:00
2024-01-15T18:13:26+03:00
2024-01-15T18:13:26+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240115/842802945.html
Продажа СУГ на бирже в Петербурге выросла на 21 процент в 2023 году
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года увеличились на 21% по сравнению с... ПРАЙМ, 15.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года увеличились на 21% по сравнению с предшествующим годом, до 2,407 миллиона тонн, сообщила торговая площадка.
"Объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на СПбМТСБ за 2023 год увеличился на 21,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,407 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
В декабре по сравнению с ноябрем продажи этого продукта выросли на 43%, до 243 тысяч тонн. Однако по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов СУГами снизился на 0,6%, уточнила биржа.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.