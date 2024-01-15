МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года увеличились на 21% по сравнению с предшествующим годом, до 2,407 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. Не готова. Польше придется туго без российского СУГ

"Объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на СПбМТСБ за 2023 год увеличился на 21,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,407 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В декабре по сравнению с ноябрем продажи этого продукта выросли на 43%, до 243 тысяч тонн. Однако по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов СУГами снизился на 0,6%, уточнила биржа.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.