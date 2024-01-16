МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Германия к концу прошлого года заметно снизила закупки платины из России: объем поставок по итогам ноября составил 18,47 миллиона евро, опустившись до минимума с июля 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.

По сравнению с началом 2023 года российский экспорт платины в Германию сократился более чем на 32% с 27,27 миллиона евро. При этом Россия по итогам последнего месяца осени вошла в четверку крупнейших поставщиков этого металла в Германию, уступив лишь ЮАР, США и Швейцарии.

Больше 40% ноябрьских закупок пришлось на африканскую республику: она отгрузила продукции более чем на 85 миллионов евро. При этом по сравнению с предшествующим месяцем поставки несколько сократились — за месяц они растеряли чуть более 1% в стоимостном выражении.

Сразу за ней расположились США, поставившие крупнейшей европейской экономике платину на 58,31 миллиона евро. Ноябрьские объемы также оказались чуть ниже октябрьских — за месяц поставки снизились примерно на процент. А вот Швейцарии в ноябре удалось резко нарастить поставки: в последний месяц осени они подскочили сразу в 10 раз, до 28,1 миллиона евро.

Также активно с Германией торгуют Великобритания и Япония. Туманный Альбион отгрузил платины на 10,85 миллиона евро, однако за месяц объемы сократились на 9,5%. А Япония смогла, наоборот, нарастить поставки: по сравнению с октябрем они выросли на 16%, до 5,57 миллиона евро.