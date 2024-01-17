МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Стоимость какао-бобов на бирже обновили исторический максимум на фоне дефицита поставок, пишет РБК. В ЕС уничтожат тонны какао и кофе из-за закона о защите лесов

Биржевые цены на какао-бобы с поставкой в марте на бирже ICE выросли 17 января на 0,22%, достигнув отметки 3727 фунтов стерлингов (4728 долларов США) за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 12:34 мск. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на какао-бобы 17 января снизились на 0,01% и торгуются на уровне 4429 долларов за тонну.

Спрос на какао вырос на фоне недостаточных поставок, а также опасений по поводу снижения объемов производства бобов в мире, пишет Reuters.

"Запасы сокращаются, объемы производства не так велики и слабеющий курс фунта стимулирует цены", — отмечает агентство.

По прогнозам, дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд. По итогам 2023 года на торгах в Лондоне фьючерсы на какао подорожали на 70%, до 3506 фунтов за тонну — это максимальный годовой прирост с 2008 года. Фьючерсные контракты в Нью-Йорке выросли за год на 61%.

Две трети всего производства какао приходится на две страны в мире — Кот-д'Ивуар и Гану, к крупным производителям какао-бобов также относятся Индонезия, Камерун, Нигерия, Эквадор и др. В ноябре 2023 года фьючерсы обновили рекорд за 46 лет, так как продолжительные ливни ограничили сельскохозяйственные работы в странах Западной Африки, что вызвало опасения, смогут ли мировые производители какао поставить необходимый объем сырья.