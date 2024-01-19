2024-01-19T19:06:00+03:00
2024-01-19T19:20:38+03:00
2024-01-19T19:06:00+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240119/842844787.html
Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы за транзит нефти на 10,2 процента
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белоруссия с 1 февраля в среднем на 10,2% повышает тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления, сообщило министерство... ПРАЙМ, 19.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, белоруссия, транзит нефти, тарифы
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645510.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/54/838645497.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/54/838645497.jpg
https://1prime.ru/global/20240119/842844449.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля в среднем на 10,2% повышает тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления, сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.
"Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "при этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений".
"Данное постановление вступает в силу c 1 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.