МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля в среднем на 10,2% повышает тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления, сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли страны. "Ошалевшие соседи". Лукашенко оценил помощь России

"Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что "при этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений".

"Данное постановление вступает в силу c 1 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.