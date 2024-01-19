МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию три миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения Россельхознадзора. Минсельхоз попросили помочь производить больше яиц, пишут СМИ

По данным ведомства, в пятницу через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены еще две партии пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук для дальнейшей реализации на территории России.

"По состоянию на 19 января в Россию из Азербайджана ввезено три миллиона штук пищевых яиц", — отмечает Россельхознадзор. Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.