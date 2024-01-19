2024-01-19T20:27:00+03:00
2024-01-19T20:28:36+03:00
2024-01-19T20:27:00+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240119/842844940.html
Азербайджан за месяц поставил в Россию три миллиона яиц
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию три миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения Россельхознадзора. По данным ведомства, в пятницу через пункт пропуска... ПРАЙМ, 19.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, азербайджан, яйца
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091614.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091614.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091613.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091613.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091601.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/16/842091601.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240119/842839140.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию три миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения Россельхознадзора.
По данным ведомства, в пятницу через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены еще две партии пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук для дальнейшей реализации на территории России.
"По состоянию на 19 января в Россию из Азербайджана ввезено три миллиона штук пищевых яиц", — отмечает Россельхознадзор. Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря.
Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.