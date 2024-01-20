МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое было подписано в 1956 году, законопроект доступен в думской электронной базе. Британия импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы, пишут СМИ

20 января кабмин информировал, что одобрил запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море и решил внести его в Государственную Думу.

Законопроект доступен в думской электронной базе.

"Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года", — написано в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность", аналогичных выгод для РФ в нем нет.

"Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 г. о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении Российской Федерации, денонсация Соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации", — сказано в пояснительных материалах. Возможность денонсации соглашения предусмотрена статьей 3 этого документа, согласно которой "соглашение остается в силе, пока одна из сторон не денонсирует его не позднее чем за один год до окончания текущего пятилетнего периода его действия", заключается в документе.

Одобренный правительством РФ запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море не повлияет на бизнес британских заведений, где подается "фиш-энд-чипс", одно из любимых в стране блюд, заявил РИА Новости представитель торговой ассоциации "Национальная федерация обжарщиков рыбы" (National Federation of Fish Friers, NFFF). По его словам, Британия не ведет там промысел уже много лет. В то же время издание Daily Mail со ссылкой на данные британского рыболовства писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявлял РИА Новости, что Россия не пострадает от денонсации соглашения, а отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права.