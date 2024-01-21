МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Возобновляемая энергия способствовала снижению стоимости газа в Европе, на 60 процентов в 2023 и на 12 процентов в 2024 году, сообщает Bloomberg. Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

Удешевление газа в Европе стало возможным благодаря инвестициям в солнечные панели, ветряные турбины и атомную энергию, отмечает издание.

"Это вторая зима, которую Европа проводит без российского газа. Тот факт, что сейчас существует прецедент — зима 2022-2023 годов, которая прошла без каких-либо проблем, — помогает успокоить нервы трейдеров", — указал глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе 17 января упали почти на семь процентов, до 312 долларов за тысячу кубометров.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что в ближайшем будущем еще могут возникнуть сложности, так как в конце 2024 года заканчивается договор России и Украины о транзите газа, вследствие чего поставок станет еще меньше. Более того, несмотря на огромные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ), большая часть новых мощностей появится на рынке не раньше 2025 и 2026 годов.