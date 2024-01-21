МИНСК, 21 янв — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что предприятия страны намерены наращивать экспорт в Россию, конкурируя там, в частности, с китайскими и турецкими производителями, но не будут зацикливаться на нем. Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы за транзит нефти на 10,2 процента

"Мы ставили задачу наращивать объемы, ведь российский рынок достаточно емкий, но, конечно, не зацикливаться на нем", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что "на первых этапах могло сложиться впечатление, что с учетом ухода (западных компаний – ред.) на российском рынке для нас открываются супербольшие возможности, и они действительно открылись". "Но они открылись для всех дружественных России стран, и поэтому мы оказались даже, может, еще в большей конкуренции, чем раньше. Поэтому сегодня наши основные конкуренты на российском рынке — турецкие и китайские производители", — констатировал Чеботарь.

Тем не менее, подчеркнул он, республика существенно нарастила экспорт в последнее время на российский рынок. "При этом положительное сальдо с этой страной у нас вышло как в прошлом, так и в позапрошлом годах", — констатировал министр.

Он отметил, что белорусские производители развивают и другие направления экспорта. Чеботарь отметил, что экспорт на рынок Азии вырос в 1,4 раза, поставки продовольствия на китайский рынок за три года увеличились в три раза, хотя раньше эти цифры казались недостижимыми, отмечается двукратный рост экспорта на латиноамериканский рынок, увеличиваются поставки в африканский регион. "Мы определили базовые страны, с которых будем стартовать и поставлять из них на другие страны Африки свою продукцию. Соответствующие задачи на текущий год определены в целевом плане министерствам и концернам вплоть до конкретных товаров", — рассказал министр.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.