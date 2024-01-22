МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор проконтролировал поставку в РФ очередных партий пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. Яйца в России подешевели впервые с конца июня прошлого года

"Очередные партии азербайджанских пищевых яиц поступили на территорию России под контролем Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

20 и 21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытии грузов на складе временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 миллиона штук пищевых яиц.

Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. В рамках этой квоты из Турции на 18 января было ввезено 1,2 миллиона яиц и ожидалась поставка еще 900 тысяч штук.