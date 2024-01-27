МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". Россия готова обсуждать поставки газа в Европу через Украину, заявил Новак

Из них 23 миллиарда кубометров было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, отмечается на одном из слайдов.

Данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно презентации, в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа. В 2010 году экспорт трубопроводного газа составил 47 миллиардов кубометров.

Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн (в 2020 году — 30 миллионов, в 2010 — 10 миллионов), также говорится в материалах к выступлению Сорокина.

По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.