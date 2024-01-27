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2024
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Россия в 2023 году поставила в дружественные страны 76 млрд кубов газа
Товарно-сырьевые рынки
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Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в... ПРАЙМ, 27.01.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, россия, дружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".
Из них 23 миллиарда кубометров было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, отмечается на одном из слайдов.
Данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно презентации, в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа. В 2010 году экспорт трубопроводного газа составил 47 миллиардов кубометров.
Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн (в 2020 году — 30 миллионов, в 2010 — 10 миллионов), также говорится в материалах к выступлению Сорокина.
По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.