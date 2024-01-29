МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" по итогам 2023 года сократила выплавку никеля по сравнению с показателем прошлого года на 5%, до 208,577 тысячи тонн, меди — на 2%, до 425,35 тысячи тонн, следует из сообщения компании. 

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По итогам четвертого квартала прошлого года производство никеля выросло на 16% относительно предыдущего квартала, составив 62,845 тысячи тонн, в том числе из собственного сырья выпущено 62,65 тысячи тонн. Выпуск меди в последнем квартале вырос на 21% — до 121,366 тысячи тонн (все произведено из собственного сырья).

Кроме того, сообщается, что по итогам 2023 года ГМК "Норильский никель" увеличил выпуск платины на 2% — до 664 тысяч унций, производство палладия снизилось — на 4%, до 2,692 миллиона унций.

В том числе в четвертом квартале 2023 года производство палладия и платины снизилось относительно уровня третьего квартала и составило 547 тысяч унций (спад на 17%) и 136 тысяч унций (меньше на 15%), соответственно.

В компании рассказали, что "Норникель" в середине 2024 года планирует ремонт печи на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске, который 2 года переносили из-за проблем с поставкой оборудования.

"В середине этого года в Норильском дивизионе запланирован ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода, который мы были вынуждены переносить два года из-за проблем с поставкой оборудования. Капитальный ремонт обычно связан с примерно 2-3-месячным простоем одного из двух плавильных агрегатов и прилично снижает объемы производства, прежде всего никеля", — передает пресс-служба "Норникеля" слова Степанова.

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