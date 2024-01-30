МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила больше дизтоплива в Бразилию чем Соединенные Штаты, заняв первое место по экспорту данного энергоресурса в эту страну, пишет газета Financial Times, ссылаясь на информацию бразильских властей. Росстат не отметил изменений в стоимости дизеля в рознице

По официальным данным, Бразилия импортировала из России 6,1 миллиона тонн дизельного топлива на общую сумму 4,5 миллиарда долларов, а также "на 400 процентов увеличила закупки российского мазута".

Газета также уточняет, что Россия "опередила США в прошлом году по суммарному объему экспорта дизельного топлива в Бразилию".

Как отметили анонимные источники FT в правительстве латиноамериканской страны, внезапный интерес к российскому дизелю "помог сдержать рост потребительских цен" в стране.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что экспорт дизтоплива из России в первом полугодии прошлого года, несмотря на запрет Евросоюза и потолок цен, вырос на 11 процентов в годовом выражении. Крупнейшим покупателем стала Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия. Россия также активно экспортирует в Африку, на которую уже приходится более 20 процентов поставок.