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2024
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Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером дизеля в Бразилию, пишет FT
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Россия в 2023 году поставила больше дизтоплива в Бразилию чем Соединенные Штаты, заняв первое место по экспорту данного энергоресурса в эту страну, пишет газета Financial Times,... ПРАЙМ, 30.01.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, бразилия, экспорт, дизель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила больше дизтоплива в Бразилию чем Соединенные Штаты, заняв первое место по экспорту данного энергоресурса в эту страну, пишет газета Financial Times, ссылаясь на информацию бразильских властей.
По официальным данным, Бразилия импортировала из России 6,1 миллиона тонн дизельного топлива на общую сумму 4,5 миллиарда долларов, а также "на 400 процентов увеличила закупки российского мазута".
Газета также уточняет, что Россия "опередила США в прошлом году по суммарному объему экспорта дизельного топлива в Бразилию".
Как отметили анонимные источники FT в правительстве латиноамериканской страны, внезапный интерес к российскому дизелю "помог сдержать рост потребительских цен" в стране.
Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что экспорт дизтоплива из России в первом полугодии прошлого года, несмотря на запрет Евросоюза и потолок цен, вырос на 11 процентов в годовом выражении. Крупнейшим покупателем стала Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия. Россия также активно экспортирует в Африку, на которую уже приходится более 20 процентов поставок.