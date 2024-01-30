МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия в прошлом году поставила КНДР чуть более 100 тысяч баррелей нефтепродуктов, это в 2,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году, следует из данных, опубликованных санкционным комитетом Совета Безопасности ООН. США заключили контракты на $242 млн для пополнения стратрезерва нефти

Согласно данным, полученным комитетом от государств-членов к 26 января, Россия в марте-декабре прошлого года экспортировала в КНДР более 45 тысяч баррелей различных продуктов переработки нефти. Данные за первые два месяца не приводятся, но ранее на сайте комитета была опубликована информация о поставке в январе прошлого года 44,7 тысячи баррелей, и еще 10,7 тысячи в феврале.

Экспорт российских нефтепродуктов в Северную Корею возобновился в декабре 2022 года, тогда было поставлено 3 тысячи баррелей. В 2021 году из-за закрытия границ КНДР в связи с пандемией COVID-19 поставки не производились. В 2020 году нефтепродукты отгружались до августа 2020 года, объем поставок составил 117 тысяч баррелей. При этом в 2019 году было экспортировано 274 тысячи.

Китай поставки нефтепродуктов на время пандемии не прекращал, в 2020-2022 годах было отгружено 141, 169 и 110 тысяч баррелей соответственно. В январе-августе прошлого года Северная Корея получила из Китая 133 тысячи баррелей, данные за оставшиеся месяцы еще не представлены. В 2019 году экспорт КНР составлял 193 тысячи, а совокупные поставки России и Китая приблизились к 467 тысячам, или 93% от лимита, установленного СБ ООН.

Резолюция 2397 (2017) Совета Безопасности ООН устанавливает запрет на поставку КНДР всех продуктов переработки нефти сверх общего лимита в 500 тысяч баррелей в год. Все государства-члены обязаны представлять ежемесячную отчетность о поставках всех видов нефтепродуктов в Комитет 1718, осуществляющий контроль за соблюдением санкций, введенных СБ ООН в отношении Северной Кореи.