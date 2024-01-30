2024-01-30T21:52:53+03:00
2024-01-30T21:52:53+03:00
2024-01-30T21:52:53+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240130/842938203.html
Минсельхоз увеличил объемы куриного мяса на ввоз по беспошлинной квоте
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 108 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 563 тонн мяса кур, следует из материалов... ПРАЙМ, 30.01.2024
сельское хозяйство, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, куриное мясо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 108 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 563 тонн мяса кур, следует из материалов министерства.
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
По состоянию на 30 января остаток тарифной льготы составил 135 437,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – вырос на 108 тонн, до 4 562,6 тонны. До этого он равнялся 4 454,6 тонны (на 24 января остаток тарифной льготы был 135 545,4 тонны).
Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 30 января, составляет 405 тонн.