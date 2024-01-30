МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 108 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 563 тонн мяса кур, следует из материалов министерства. Минсельхоз опроверг сообщения о росте цен на корм для собак и кошек

Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.

По состоянию на 30 января остаток тарифной льготы составил 135 437,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – вырос на 108 тонн, до 4 562,6 тонны. До этого он равнялся 4 454,6 тонны (на 24 января остаток тарифной льготы был 135 545,4 тонны).

Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 30 января, составляет 405 тонн.