2024-01-30T22:57:42+03:00
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2024-01-30T22:57:42+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240130/842938475.html
Россия к 30 января получила 3,7 миллиона турецких яиц
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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По состоянию на 30 января из Турции в Россию было ввезено 3,7 миллиона яиц, сообщил Россельхознадзор. "По состоянию на 30 января в Россию из Турции ввезено 3,7 миллиона штук... ПРАЙМ, 30.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, поставки яиц, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. По состоянию на 30 января из Турции в Россию было ввезено 3,7 миллиона яиц, сообщил Россельхознадзор.
"По состоянию на 30 января в Россию из Турции ввезено 3,7 миллиона штук пищевых яиц", — говорится в сообщении.
Служба также сообщает, что во вторник через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Турции в количестве 633,6 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.