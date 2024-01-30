МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. По состоянию на 30 января из Турции в Россию было ввезено 3,7 миллиона яиц, сообщил Россельхознадзор. Турция и Россия рассмотрят способы решения проблем с платежами

"По состоянию на 30 января в Россию из Турции ввезено 3,7 миллиона штук пищевых яиц", — говорится в сообщении.

Служба также сообщает, что во вторник через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Турции в количестве 633,6 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.