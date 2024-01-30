МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's будет приостановлен с 6 февраля из-за ее некачественной продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россельхознадзор одобрил введение обязательной маркировки рыбных консервов

"Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии его специалистами были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства этого государства, так и в работе самих производителей кормовой продукции.

"Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак", — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзором с 7 августа 2023 года были приостановлены поставки с нидерландского завода компании. В продукции предприятия из Нидерландов были зафиксированы неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе в 2021 году. Кроме того, с 21 июня 2021 года были введены временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии в связи с неудовлетворительными результатами выездной инспекции.

Ведомство напоминает, что поставки с предприятия в США были приостановлены еще в 2021 году в связи с неоднократными выявлениями в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрывает для поставок "последнюю площадку компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.