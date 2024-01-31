МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Российские банкиры дали прогноз по спросу на золото

Согласно данным ведомства, Гонконг в 2023 году нарастил импорт золота в 1,6 раза — до 59,9 миллиарда долларов. Швейцария стала главным экспортером этого драгметалла, улучшив позиции на два места: страна увеличила экспорт в 2,3 раза — до 11 миллиардов долларов.

На втором месте остались ОАЭ, откуда поставки выросли в 1,7 раза — до 9,9 миллиарда долларов. Австралия нарастила экспорт на 39% — до 6 миллиардов долларов, что помогло ей подняться с пятого на третье место. Четвертой осталась Япония, которая увеличила экспорт на четверть — до 5,63 миллиарда долларов.

Россия стала пятым крупнейшим поставщиком золота в Гонконг, при этом год назад страна занимала восьмое место. Гонконг нарастил покупки российского драгметалла в 5,8 раза — до 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке выросла почти вчетверо — до 9,3% с 2,5%.

Из пятерки выпала Канада, которая год назад поставила Гонконгу золота на 7,5 миллиарда долларов, что составляло почти 20% от всех поставок. Сейчас она занимает седьмое место с экспортом на 4,3 миллиарда долларов. В топ-10 также вошли США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британия (2,1 миллиарда долларов) и Южная Африка (2,05 миллиарда долларов).