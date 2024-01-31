МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле текущего года (с 20 декабря по 30 января) в 2,7 раза по сравнению с предшествовавшим циклом — до 370 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. De Beers снизила цены на алмазы из-за низкого спроса

Предыдущий, десятый бизнес-цикл прошлого года, длился с 9 ноября по 19 декабря. Продажи за тот период составили 137 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в первом бизнес-цикле снизились на 18,5%. Годом ранее показатель составлял 454 миллиона долларов.

"Уверенный потребительский спрос на бриллианты в Соединенных Штатах в праздничный сезон в конце года определенно помог стабилизировать отрасль, и мы видим, что цены на обработанные бриллианты снова растут. В сочетании с возобновлением импорта алмазного сырья в Индию это привело к значительному росту спроса на необработанные алмазы в первом цикле продаж 2024 года", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).

Глава De Beers отмечает, что перспективы роста многих крупных экономик остаются неопределенными, поэтому компания ожидает, что для полного восстановления спроса на алмазное сырье может потребоваться некоторое время.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.