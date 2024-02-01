ХАБАРОВСК, 1 фев — ПРАЙМ. Хабаровский край обновил "золотой" рекорд, в прошлом году было добыто 27,9 тонны драгоценного металла против 27,8 тонны золота в 2022 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Спрос россиян на золото достиг максимума за девять лет

Ранее краевое министерство природных ресурсов сообщало, что в Хабаровском крае в 2021 году было добыто 26,9 тонны золота – почти на 10% больше, чем годом ранее. Тогда говорилось об "историческом рекорде за все время добычи драгметалла на территории региона". Затем абсолютный рекорд по добыче золота был установлен в 2022 году — 27,8 тонны.

"Золотой" рекорд обновили горнодобывающие предприятия Хабаровского края. За год добыто 27,9 тонн этого драгметалла. Сегодня в 11 районах региона работает 41 золотопромышленная компания", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам Дегтярёва, почти в два раза выросла и добыча серебра – 83,7 тонны — и на четверть вольфрама: 100 тонн. Кроме того, было извлечено за год более 9 тысяч тонн меди и свыше 3 тысяч тонн олова в концентрате.

"Налоговые доходы в бюджет Хабаровского края по горнодобывающему комплексу превысили 13,4 миллиарда рублей", — сообщил также губернатор.

По данным местных властей, добыча драгметаллов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. Большинство предприятий горнодобывающего комплекса специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота. По добыче этого металла край входит в пятёрку крупнейших среди субъектов РФ.