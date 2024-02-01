МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем приобретения золота в слитках физическими лицами в РФ по итогам прошедшего года предварительно составил около 95 тонн, такую оценку дал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. Спрос россиян на золото достиг максимума за девять лет

"По 2023 году у нас пока окончательной цифры нет. Покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года, а потом резко выросла в четвертом квартале. Отсюда по году цифра вышла в районе 95 тонн. В значительной степени она в четвертом квартале получилась", — рассказал Моисеев.

Самым популярным, по его словам, стал слиток золота размером 100 граммов, следующий по популярности — 1 килограмм.

Моисеев добавил, что, по предварительным сведениям, повышенный спрос на золото со стороны физлиц сохранялся и в январе текущего года, наблюдался также некоторый дефицит золотых слитков, в частности, больших размеров.

Говоря о планах ввода ограничений на вывоз золота из РФ для частных лиц, Моисеев отметил, что по этому вопросу "решение пока не принято, постановление в работе".

"Продолжаем следить за тем, что происходит. Было ли это (резкий рост объемов вывоза в последние месяцы) чем-то разовым или это, действительно, новый тренд", — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на золото в 2023 году достиг рекордной отметки за девять лет и составил 0,5 грамма на человека.