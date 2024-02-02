МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость тонны какао-бобов в пятницу превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures.

Последний раз тонна какао-бобов стоила пять тысяч долларов в 1977 году, а исторического максимума в 5,4 тысячи достигла в июле того года. В пятницу максимальная цена мартовских фьючерсов на поставку какао-бобов, которая была достигнута в ходе торгов, составила 5 026 долларов за тонну.

Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на рост цен на это сырье.

В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. По данным ICE Futures, с тех пор стоимость этого сырья выросла еще на 16%.