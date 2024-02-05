МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на цветные металлы начали неделю с понижения ввиду роста доллара США и предположений о том, что вялость спроса в этом году окажет более сильное влияние на рынок, чем ограниченность предложения.

К 02.52 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 0,3%, до 8457 долларов США за метрическую тонну. На прошлой неделе медь подешевела на 0,7%.

Наиболее активно торгуемые мартовские контракты на медь на SHFE упали в цене на 0,4%, до 68 530 юаней (9522,02 доллара США) за тонну.

Медь, часто играющая роль экономического барометра, дешевеет на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанных на прошлой неделе. Центробанк развеял надежды участников рынка на то, что снижение процентных ставок начнется уже в марте.

Кроме того, трейдеры поумерили ожидания относительно масштабов смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году после выхода сильных данных, указывающих на устойчивость экономики США. В свете этого в понедельник доллар вырос против других основных валют до максимума за восемь недель.

Укрепление доллара США делает металлы более дорогими для держателей иных валют.

Согласно недавнему опросу аналитиков, проведенному Reuters, цветные металлы ждет вялая динамика в этом году, поскольку слабый спрос нивелирует повышательное давление предложения.

Ожидается, что в этом году будут повышаться только средние цены на медь и алюминий, причем прогнозируемый рост в сравнении с 2023 годом будет крайне скромный.

В последнее время торги на рынке спот в Китае, лидере по потреблению металлов, замедлились, поскольку участники рынка постепенно начинают уходить на празднование Нового года по восточному календарю, которое официально стартует в субботу.

Цинк на LME в понедельник снизился в цене на 0,2% до 2446,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 0,8% до 2128,50 доллара, олово подешевело на 1% до 25 295 долларов, алюминий — на 0,5% до 2222 долларов, а никель — на 0,7% до 16 115 долларов.

На SHFE алюминий подешевел на 0,9% до 18 730 юаней за тонну, никель подешевел на 2,1% до 124 000 юаней, цинк снизился в цене на 0,9% до 18 730 юаней. Олово подешевело на 2,2% до 210 460 юаней, а свинец — на 0,2% до 16 180 юаней.