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2024
https://1prime.ru/commodities/20240208/843018977.html
Цены на палладий впервые с 2018 г опустились ниже цен на платину
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Цены на палладий на рынке спот сегодня опустились ниже цен на палладий впервые с апреля 2018 года. На металл, используемый в автомобильных катализаторах, повлияло усиление... ПРАЙМ, 08.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, драгоценные металлы, палладий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на палладий на рынке спот сегодня опустились ниже цен на палладий впервые с апреля 2018 года. На металл, используемый в автомобильных катализаторах, повлияло усиление опасений насчет спроса.
На 09.41 по Гринвичу палладий опустился в цене на 1,8% до 878,78 доллара за унцию и достиг минимума за пять лет. Платина подорожала на 0,1% до 880,52 доллара за унцию.