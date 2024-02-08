МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на палладий на рынке спот сегодня опустились ниже цен на палладий впервые с апреля 2018 года. На металл, используемый в автомобильных катализаторах, повлияло усиление опасений насчет спроса.

На 09.41 по Гринвичу палладий опустился в цене на 1,8% до 878,78 доллара за унцию и достиг минимума за пять лет. Платина подорожала на 0,1% до 880,52 доллара за унцию.