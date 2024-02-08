МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на цинк в четверг упали более чем до 5-месячного минимума на фоне роста запасов на биржевых складах и опасений относительно последствий кризиса в секторе недвижимости Китая. Котировки меди же опустились до самого низкого уровня почти за три месяца.

По состоянию на 15.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на цинк на LME потеряли 2,3%, до 2345 долларов за тонну. Ранее они достигли 2325 долларов, самого низкого уровня с 22 августа 2023 года.

"Настроения относительно сектора недвижимости КНР становятся более негативными, и это вызывает опасения", — сказал Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Рынки, зависящие от активности на рынке недвижимости Китая, скоро понесут потери, и это объясняет, почему цинк торгуется хуже других металлов на LME не только в последнюю неделю, но и в течение последнего месяца", — добавил он.

За месяц цинк на LME потерял 7,2%, а с начала недели он подешевел на 4,3%.

Цинк используется при гальванизации стали, и половину мирового спроса на этот металл обеспечивает сектор строительства.

Слабость на рынке цинка проявляется в уровне запасов этого металла на биржевых складах. Они выросли на 14% за последние 10 дней и достигли месячного максимума.

Котировки меди на LME опустились на 1,1%, до 8318 долларов за тонну, минимума с 17 ноября. Этому способствовали укрепление доллара и опасения относительно перспектив экономики КНР.

"На рынке меди сохраняется подспудный бычий настрой, который затмили опасения, связанные со спросом в Китае", — сказал Смит.

Индекс доллара вырос на данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которые свидетельствовали о стойкости рынка труда страны. Представленный отчет стал еще одним аргументом против скорого начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Укрепление доллара негативно отражается на ценах на цветные металлы, которые становятся менее доступными для покупателей, использующих иные валюты.

Лучшую динамику на LME демонстрируют котировки олова, которые выросли на 1%, до 25 750 долларов за тонну после того, как в январе поставки олова из Индонезии, которая является крупнейшим экспортером этого металла, упали на 99% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причиной этого падения стали бюрократические проволочки.

Активность на рынке цветных металлов все же остается сдержанной, так как в Китае 9 февраля начнется период празднования Нового года, который продлится до 16 февраля.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,3%, до 2228,50 доллара за тонну, никель снизился на 0,1%, до 16 000 долларов за тонну, а свинец потерял 1,6% и торговался по 2066,50 доллара.