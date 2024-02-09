МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу стабилизировались после сильного снижения ранее на этой неделе. Инвесторы получили некоторый проблеск надежды на то, что Китай стремится укрепить экономику за счет финансовых мер.

При этом цены на цинк и свинец достигли новых минимумов, так как рост запасов выявил слабый спрос и чрезмерное предложение этих металлов.

Макроданные сегодня показали, что объем новых кредитов в юанях в Китае в январе вырос сильнее, чем ожидалось, и достиг исторического максимума. Это подкрепило ожидания принятия новых стимулирующих мер в ближайшие месяцы.

На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,1%, до 8198 долларов за тонну. В четверг они упали до минимума почти за три месяца.

С начала недели контракты подешевели на 3,2% и могут понести сильнейшие недельные потери с августа.

"Данные по финансовому сектору очевидно стали приятным сюрпризом, но это только один благоприятный индикатор, и участники рынка по-прежнему беспокоятся насчет ситуации в Китае, — отмечает Нитеш Шах, сырьевой аналитик WisdomTree. — Рынок не обращает внимания на эти незначительные вмешательства и ждет более смелых шагов, которые мы можем увидеть, вероятно, только после (китайского) Нового года".

Шанхайская биржа (SHFE) в пятницу не работает, а на следующей неделе она будет закрыта в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Продолжительный кризис рынка недвижимости в Китае оказывает давление на спрос со стороны строительного сектора — крупнейшего потребителя цветных металлов.

Тем временем свинец на LME подешевел на 0,5% до 2044,50 доллара за тонну после падения до 2031 доллара, минимума с 13 декабря. Запасы свинца на складах LME в пятницу выросли до 150 675 долларов за тонну, максимума более чем за шесть лет. За последние две недели запасы подскочили на 39%.

"Данные по запасам рисуют неутешительную картину. Активность в производственном секторе по всему миру довольно слабая, и именно поэтому эти запасы, вероятно, продолжают накапливаться", — указывает Шах.

Цинк на момент написания статьи подорожал на 0,1% до 2330 долларов за тонну после падения до 2296,50 доллара за тонну, минимума более чем за пять месяцев. Как показали данные, запасы цинка на складах LME в пятницу выросли на 10 700 тонн до 227 225 тонн.

На рынок также давит устойчивость доллара, из-за которого сырье становится дороже для держателей других валют.

Алюминий на LME подешевел на 0,4%, до 2212 долларов за тонну, а никель — на 0,2%, до 15 975 долларов. Цена олова повысилась на 1,3% до 26 225 долларов.