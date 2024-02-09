2024-02-09T22:51:31+03:00
2024-02-09T22:51:31+03:00
2024-02-09T22:51:31+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240209/843035284.html
Цена на хлопок в мире достигла максимума за полтора года
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Биржевая стоимость хлопка в пятницу достигла почти 92 центов за фунт, что является максимумом за полтора года, следует из данных ICE Futures. В ходе торгов стоимость мартовского... ПРАЙМ, 09.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, хлопок, цена, максимум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость хлопка в пятницу достигла почти 92 центов за фунт, что является максимумом за полтора года, следует из данных ICE Futures.
В ходе торгов стоимость мартовского фьючерса достигла 91,89 цента, но потом чуть откатилась — до 91,69 цента за фунт хлопка.
Это новый максимум с августа 2022 года, когда стоимость хлопка составляла около 93 центов за фунт.
Согласно оценке департамента сельского хозяйства США, в текущем сельхозгоду мировое производство хлопка сократилось более чем на 300 тысяч тюков, до 112,8 миллиона, в результате снижения производства в Австралии и Бенине. При этом потребление сохранилось на уровне 112,5 миллиона тюков. Увеличение спроса в Китае компенсировалось снижением в Таиланде, Турции и США.