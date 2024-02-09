МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость хлопка в пятницу достигла почти 92 центов за фунт, что является максимумом за полтора года, следует из данных ICE Futures. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 82 долларов впервые с 30 ноября

В ходе торгов стоимость мартовского фьючерса достигла 91,89 цента, но потом чуть откатилась — до 91,69 цента за фунт хлопка.

Это новый максимум с августа 2022 года, когда стоимость хлопка составляла около 93 центов за фунт.

Согласно оценке департамента сельского хозяйства США, в текущем сельхозгоду мировое производство хлопка сократилось более чем на 300 тысяч тюков, до 112,8 миллиона, в результате снижения производства в Австралии и Бенине. При этом потребление сохранилось на уровне 112,5 миллиона тюков. Увеличение спроса в Китае компенсировалось снижением в Таиланде, Турции и США.