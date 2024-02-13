МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Chesapeake Energy заключила соглашение об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) с сырьевым трейдером Gunvor Group и американской Delfin, согласно которому Chesapeake с 2028 года будет покупать 0,5 миллиона тонн СПГ в год у Delfin и поставлять Gunvor, следует из пресс-релиза. В МИД рассказали о реэкспорте российского СПГ из Европы в Азию

"В соответствии с соглашением о купле-продаже, Chesapeake будет приобретать у Delfin около 0,5 миллиона тонн СПГ в год по ценам Henry Hub и с датой начала поставок в 2028 году, а затем поставлять Gunvor… с привязкой цены продажи к Japan Korea Marker в течение 20 лет", — говорится в сообщении.

В марте Chesapeake и Gunvor заключили соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с 2027 года. Отмечается, что новые поставки в 0,5 миллиона тонн в год включены в объемы предыдущего соглашения.

Chesapeake Energy Corporation — американская энергетическая компания. Штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома. В июне 2020 года Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила защиты в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве в суд США, а в феврале 2021 года компания завершила реструктуризацию долга.

Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран.

Delfin занимается развитием инфраструктуры для экспорта газа с использованием недорогих технологий в сфере СПГ.