МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник сдали часть завоеванных ранее позиций. Доллар США укрепился после того, как данные по инфляции укрепили ожидания, что Федеральная резервная система в марте оставит процентные ставки без изменений.

К 13.51 по Гринвичу цена на трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросла на 0,4%, до 8266,5 доллара за тонну. Цена этого металла 9 февраля опускалась до трехмесячного минимума 8127 долларов за тонну, а по итогам прошлой неделе снизилась на 3,7%.

Индекс доллара вырос на 0,6% после выхода данных по инфляции. Высокие процентные ставки в США оказывают поддержку доллару, делая деноминированные в долларах металлы более дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.

"Мы считаем, что краткосрочный прогноз для спроса на медь остается от негативного до нейтрального, и не предвидим существенного восстановления цен до 2-го квартала, что должно ознаменоваться началом понижения ставок ФРС", — говорит аналитик ING Ева Манти.

Цены на медь, широко используемую в энергетике и строительстве, снизились в этом месяце на 4% на фоне опасений относительно спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя меди.

Запасы меди на складах LME достигли самого низкого уровня с сентября. Между тем запасы свинца выросли до шестилетнего максимума, а запасы цинка достигли самого высокого уровня за два с половиной года.

Цены на алюминий на LME упали на 0,3%, до 2 220,5 доллара за тонну, цены на цинк упали на 0,8% до 2300,5 доллара, цены на свинец упали на 1,3% до 1998 долларов, цены на олово выросли на 0,1% до 27330 долларов, а цены никель выросли на 0,4% до 16110 долларов.