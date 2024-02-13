КИШИНЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. Фермеры в Молдавии заблокировали около 150 машин на границе с Румынией

В январе директор "Молдовагаза" заявлял, что "Газпром" с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что власти республики готовы закупать газ у "Газпрома", если российский концерн предложит лучшую цену.

"Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика — необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости с ценой, предоставленной "Газпромом". Благодаря этой разнице экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данный контракт был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО "Молдовагаз". "Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент", — отметил он.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.