2024-02-13T23:45:00+03:00
2024-02-13T23:58:55+03:00
2024-02-13T23:45:00+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240213/843060672.html
Белый дом выступил против либерализации экспорта СПГ
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Администрация США выступает категорически против рассматриваемой в конгрессе инициативы упрощения экспорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщило административно-бюджетное... ПРАЙМ, 13.02.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, сша, спг, экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255181.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255181.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255180.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255180.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255168.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/51/841255168.jpg
https://1prime.ru/global/20240213/843059491.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Администрация США выступает категорически против рассматриваемой в конгрессе инициативы упрощения экспорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.
Законопроект конгрессмена-республиканца Огаста Флюгера, поддержанного еще 19 коллегами, предлагает упразднить обязательное согласование с министерством энергетики поставок СПГ в страны, не связанные с США соглашениями о свободной торговле.
"Администрация категорически против законопроекта HR 7176, меняющего процедуры согласования импорта и экспорта природного газа", — сказано в заключении.
Отказ от регулирования экспорта лишило бы власти США важного инструмента контроля за ценами на внутреннем рынке, соответствием поставок национальным экономическим, внешнеполитическим и экологическим интересам, влияния на страны-покупатели, объяснили в Белом доме.
В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".