ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Администрация США выступает категорически против рассматриваемой в конгрессе инициативы упрощения экспорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщило административно-бюджетное управление Белого дома. В Берлине призвали ЕС перестать полагаться на ядерное оружие США

Законопроект конгрессмена-республиканца Огаста Флюгера, поддержанного еще 19 коллегами, предлагает упразднить обязательное согласование с министерством энергетики поставок СПГ в страны, не связанные с США соглашениями о свободной торговле.

"Администрация категорически против законопроекта HR 7176, меняющего процедуры согласования импорта и экспорта природного газа", — сказано в заключении.

Отказ от регулирования экспорта лишило бы власти США важного инструмента контроля за ценами на внутреннем рынке, соответствием поставок национальным экономическим, внешнеполитическим и экологическим интересам, влияния на страны-покупатели, объяснили в Белом доме.

В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".