МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор попросил компетентные органы стран ЕС усилить контроль за поставляемыми в Россию розами из Эквадора и Нидерландов из-за многочисленных нарушений, связанных с их поставками, сообщается в ведомстве. США запрещают ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России

"Россельхознадзор обратился к компетентным органам стран Евросоюза с просьбой усилить контроль за отгружаемыми в Россию розами эквадорского и нидерландского происхождения в связи с выявлением многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.

Ведомство уточняет, что за первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер.

Ранее служба уже направляла в указанные органы обращение с просьбой провести официальное расследование и принять срочные фитосанитарные меры по всем выявленным случаям нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов в Россию, однако, как отмечается, на уведомления Россельхознадзора компетентные ведомства стран Европы не реагируют, а нарушения российских и международных фитосанитарных требований продолжаются.

Уточняется, что зараженные цветы представляют серьезную опасность для развивающихся в России тепличных комплексов, так как карантинные объекты, ввозимые с эквадорскими и нидерландскими розами, являются основными переносчиками ряда наиболее вредоносных вирусов для томата, перца, салата, арахиса и целого ряда цветочных растений.