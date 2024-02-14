МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в среду. Спекулянты наращивали продажи после выхода данных по инфляции в США, усиливших опасения относительно того, что Федеральная резервная система еще долго не начнет понижать процентные ставки.

По состоянию на 10.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME потеряли 0,4% и торговались по 8229 долларов за тонну.

Согласно вышедшим во вторник данным, потребительские цены в США в январе выросли сильнее, чем ожидалось, вынудив трейдеров понизить прогнозы относительно темпа и масштабов смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Как показывают данные LSEG, в котировках фьючерсов не учтена вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в марте, тогда как вероятность смягчения политики в мае оценивается менее чем в 50%.

"Динамика рынка определяется макроэкономическими данными", — говорит глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. Он отмечает, что накануне вышли главные данные февраля, которые оказали сильное влияние на все рынки.

"Последнее время спекулянты достаточно активно открывают короткие позиции по меди, ликвидируя длинные позиции, — добавляет он. — Похоже, что в краткосрочной перспективе котировки будут испытывать сильное понижательное давление, но у них есть и сильная поддержка около 8000 долларов".

Цены на медь на LME снизились на 5,5% от достигнутого 31 января одномесячного пика 8704,50 доллара за тонну на опасениях относительно перспектив спроса в Китае, а также ослаблении надежд на скорое и масштабное понижение процентных ставок.

Индекс доллара в среду держался вблизи трехмесячных максимумов. Укрепление американской валюты делает медь более дорогой для держателей других валют.

Между тем многие аналитики и инвесторы полагают, что цены на медь со временем восстановятся ввиду ограниченности предложения.

"Наш прогноз относительно перспектив меди по-прежнему позитивен, — говорит аналитик ANZ Сони Кумари, отмечая проблемы на стороне предложения. — Недостаток предложения концентрата, усугубляемый недавним закрытием шахт, вызвал резкое падение цен на медеплавильных заводах".

"Мы позитивно оцениваем перспективы меди, учитывая вновь появившиеся риски для предложения, — говорит аналитик ANZ Сони Кумари. — Ограниченное предложение медного концентрата в связи с недавним закрытием некоторых добывающих проектов спровоцировало резкое падение цен на переработку".

Цинк на LME подешевел на 0,3%, до 2308 долларов за тонну, на фоне роста поставок этого метала на склады лондонской биржи, где запасы цинка достигли 254 825 тонн, что соответствует максимуму за 32 месяца.

Алюминий снизился в цене на 0,7%, до 2211 долларов за тонну, а олово — на 1,3%, до 27 205 долларов за тонну. Никель подорожал на 0,3%, до 16 315 долларов, а свинец — на 0,7%, до 2012 долларов за тонну.