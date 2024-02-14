МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в среду снизились, так как спекулятивные инвесторы активизировали продажи после выхода данных по инфляции в США, подогревших опасения, что понижения процентных ставок будут отложены.

Цена на трехмесячные фьючерсы на медь на LME упала на 0,3%, до 8233,50 доллара за тонну.

Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в США в январе выросли менее, чем ожидалось, что вынудило инвесторов умерить свои ожидания относительно темпов и масштабов понижения ставок.

Цены на медь на LME потеряли 5,5% после достижения 31 января месячного максимума 8704,50 доллара под давлением опасений насчет спроса со стороны Китая и снижения ожиданий понижения ставок.

Индекс доллара между тем торговался вблизи трехмесячных максимумов. Сильная валюта США делает деноминированные в долларах металлы более дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы считают, что цены на медь в итоге совершат отскок.

"Мы сохраняем позитивный прогноз по меди ввиду возобновившихся трудностей с предложением, созданных недавним закрытием рудников", — говорит аналитик ANZ Сони Кумари.

Цены на цинк на LME упали на 0,2% до 2310 долларов за тонну после новых притоков металла на склады LME. Общие запасы составили 254825 тонн, что стало самым высоким уровнем за 32 месяца.

Цены на алюминий на LME упали на 0,2%, до 2222 долларов за тонну, цены на олово упали на 0,4% до 27450 долларов, цены на никель прибавили 0,6% до 16350 долларов, а цены на свинец выросли на 0,6% до 2010 долларов.