МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг повышаются при поддержке небольшого отката доллара США и сокращения запасов. При этом цены остаются в узком диапазоне на фоне празднования Нового года по лунному календарю в Китае — крупнейшем потребителе металлов.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME по состоянию на 03.02 по Гринвичу выросли на 0,3% до 8218 долларов за тонну.

Индекс доллара опустился на 0,1% после роста во вторник до трехмесячного максимума. После выхода неожиданно сильных данных по инфляции в США трейдеры отодвинули ожидания первого снижения процентных ставок ФРС на более поздний срок.

Сильная валюта США делает деноминированные в долларах металлы более дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.

Как показали данные LME, запасы меди на складах биржи по состоянию на 13 февраля упали до 133 888 тонн — минимума с сентября. Это также поддержало котировки.

Цены на медь с начала февраля упали более чем на 4% на опасениях по поводу спроса со стороны Китая и его сектора недвижимости в особенности.

Азиатские фондовые рынки сегодня повышались. Японский индекс Nikkei достиг нового 34-летнего максимума.

Макроданные показали, что ВВП Японии в 4-м квартале 2023 года неожиданно снизился второй квартал подряд из-за слабого внутреннего спроса.

Цены на алюминий на LME поднялись на 0,2% до 2239,50 доллара за тонну, цены на никель стабилизировались на уровне 16 345 долларов, цены на цинк выросли на 0,5% до 2323 долларов а цены на свинец выросли на 1,1% до 2039 долларов. Цены на олово понизились на 0,4% до 27 370 долларов.