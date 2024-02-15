Эксперты ожидают высокую цену на газ по украинскому маршруту без участия России
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе без поставок "голубого топлива" из России через территорию Украины могут вырасти, предположили опрошенные РИА Новости эксперты.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее в четверг сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год.
"Сокращение предложения в любом случае даст более высокую цену на газ, чем без искусственных ограничений", – считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт отметил, что цены "по-прежнему на 40–50% выше средних".
Влияние истечения срока действия транзитного контракта на цены на газ будет от минимального до умеренного, в зависимости от погоды и других факторов, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций".
"Если следующая зима будет холодной и транзит российского газа полностью прекратится, то влияние может быть умеренным", — уточняют эксперты. В свою очередь, если зима будет теплой, а потребители в Европе найдут способ получать российский газ даже в отсутствие контракта на транзит через Украину, что аналитики считают вполне возможным, эффект будет близок к нулю.
Биржевые цены на газ в Европе по индексу крупнейшего в регионе хаба TTF вечером в четверг остаются на локальных минимумах начала июня – на уровне 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость по состоянию на 18.25 мск составляет 279,1 доллара (+1,4%).
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года – почти 340 долларов.
https://1prime.ru/commodities/20240215/843082715.html