МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе без поставок "голубого топлива" из России через территорию Украины могут вырасти, предположили опрошенные РИА Новости эксперты. ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее в четверг сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год.

"Сокращение предложения в любом случае даст более высокую цену на газ, чем без искусственных ограничений", – считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт отметил, что цены "по-прежнему на 40–50% выше средних".

Влияние истечения срока действия транзитного контракта на цены на газ будет от минимального до умеренного, в зависимости от погоды и других факторов, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Если следующая зима будет холодной и транзит российского газа полностью прекратится, то влияние может быть умеренным", — уточняют эксперты. В свою очередь, если зима будет теплой, а потребители в Европе найдут способ получать российский газ даже в отсутствие контракта на транзит через Украину, что аналитики считают вполне возможным, эффект будет близок к нулю.

Биржевые цены на газ в Европе по индексу крупнейшего в регионе хаба TTF вечером в четверг остаются на локальных минимумах начала июня – на уровне 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость по состоянию на 18.25 мск составляет 279,1 доллара (+1,4%).

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года – почти 340 долларов.