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2024
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Эксперт ожидает, что цена золота вырастет более 2000 долларов
Товарно-сырьевые рынки
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Цены на золото, вероятно, продолжат рост, находясь выше 2000 долларов за тройскую унцию, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. По состоянию на... ПРАЙМ, 15.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, цены, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото, вероятно, продолжат рост, находясь выше 2000 долларов за тройскую унцию, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
По состоянию на 20.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,48%, до 2 013 долларов за тройскую унцию, немного ускорив темпы роста после публикации ряда экономических данных по США. До этого котировки снижались пять дней подряд.
"Мы считаем, что вероятность продолжения роста цены сохраняется и оцениваем вероятность возврата цены выше $2000 как высокую", — прокомментировал эксперт.
Он отметил, что на текущий момент ключевыми факторами, которые оказывают влияние на стоимость, остаются ожидания рынка относительно дальнейших действий американского регулятора, а также спрос на золото со стороны центральных банков.