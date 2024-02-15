МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото, вероятно, продолжат рост, находясь выше 2000 долларов за тройскую унцию, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Эксперты спрогнозировали подорожание газа по украинскому маршруту

По состоянию на 20.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,48%, до 2 013 долларов за тройскую унцию, немного ускорив темпы роста после публикации ряда экономических данных по США. До этого котировки снижались пять дней подряд.

"Мы считаем, что вероятность продолжения роста цены сохраняется и оцениваем вероятность возврата цены выше $2000 как высокую", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что на текущий момент ключевыми факторами, которые оказывают влияние на стоимость, остаются ожидания рынка относительно дальнейших действий американского регулятора, а также спрос на золото со стороны центральных банков.