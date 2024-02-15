МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Южная Корея в январе 2024 года импортировала 4,912 миллиона тонн природного сжиженного газа (СПГ), что на три процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, заявила местная таможня. В МИД рассказали о желании Южной Кореи вернуться на российский рынок

Россия экспортировала четыре стандартные партии СПГ (252 тысячи тонн). Данный показатель превышает объемы поставок в 2023 году.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы — "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники — "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение потребления газа в Южной Корее в 2024 году на два процента. Указывается, что на показатель влияет рост производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников.

Южная Корея — третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире.

Согласно ежегодному обзору компании Shell, Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером СПГ в прошедшем году, отгрузив за рубеж 86 миллионов тонн, что составило более 21 процента всего мирового экспорта. Примерно по 80 миллионов тонн экспортировали Катар и Австралия, больше 30 миллионов тонн – Россия, чуть меньше – Малайзия.

Общий объем мировой торговли СПГ в прошлом году оценивается на уровне 404 миллионов тонн. Таким образом, доля поставок из США превышает 21 процент, а у Катара и Австралии – около 20 процентов на каждого.