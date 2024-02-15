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Палата представителей США одобрила проект об упрощении экспорта СПГ
Товарно-сырьевые рынки
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Палата представителей США 15 февраля одобрила законопроект, предусматривающий упрощение процедуры экспорта сжиженного природного газа, несмотря на противодействие со стороны... ПРАЙМ, 15.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Палата представителей США 15 февраля одобрила законопроект, предусматривающий упрощение процедуры экспорта сжиженного природного газа, несмотря на противодействие со стороны Белого дома, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной инициативы, получившей название "Закон о раскрытии национального потенциала в сфере СПГ", высказались 225 конгрессменов (200 проголосовали против).
"Мы должны дать свободу американскому производству энергии и предоставить нашим союзникам ее безопасный источник, а не усложнять производство, плодя разрушительную бюрократию, ставя под угрозу наш энергосектор и уничтожая рабочие места американцев", — заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
Законопроект предусматривает упразднение требования согласовывать экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что администрация выступает категорически против данной инициативы, поскольку та "подрывает возможности контролировать экспорт важнейшего стратегического ресурса" страны. Президент Джо Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США.