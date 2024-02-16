МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу выросли до максимума за одну неделю. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США возродили надежды на то, что Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки в июне, что усилило склонность инвесторов к риску.

В 04.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,3%, по 8337 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии их котировки достигали максимума с 8 февраля. С начала недели эти фьючерсы подорожали на 2%.

Вышедшие в четверг данные показали, что розничные продажи в США в январе упали сильнее, чем ожидалось, на фоне снижения продаж в автосалонах и на заправочных станциях.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, вырос на 0,09%, до 104,35. В четверг индекс снизился на 0,4% под влиянием неоднозначных экономических данных.

Ослабление американской валюты делает номинированные в долларах металлы более дешевыми для держателей других валют.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в июне в 78%.

Японский Nikkei в пятницу устремился к историческому максимуму, получив импульс к росту от фондового рынка США.

С начала месяца цены на медь, которая широко используется в энергетике и строительстве, снизились более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса в Китае, являющемся крупнейшим потребителем меди в мир, и, в частности, состоянием китайского сектора недвижимости. Кроме того, в Китае в эти дни празднуют Новый год по лунному календарю, поэтому активность на рынках ниже обычного.

Алюминий на LME подешевел на 0,1%, до 2222,50 доллара за тонну.

"Относительно слабые перспективы роста крупнейших экономик мира, вероятно, будут ограничивать спрос на алюминий в 2024 году", — отмечается в аналитической записке BMI.

При этом в BMI ожидают некоторого восстановления цен на алюминий ввиду ожидаемого сокращения избытка предложения этого металла на мировом рынке в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Никель торговался без значительных изменений, по 16 260 долларов за тонну, цинк — с повышением на 0,1%, по 2356,50 доллара, а свинец — с повышением на 0,2%, по 2045,50 доллара. Олово подорожало на 0,3%, до 27 385 долларов за тонну.