МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в понедельник после того, как центральный банк Китая сохранил ключевые среднесрочные процентные ставки без изменений. Участники рынка сосредоточились на проблемах рынка недвижимости Китая, однако сокращение запасов сдержало спад цен.

Объемы торгов были небольшими в связи с празднованием Дня президентов в США.

На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,6%, по 8440 долларов за тонну. В пятницу фьючерсы на медь достигли 8499,50 доллара, двухнедельного максимума, поскольку фонды и трейдеры сократили ставки на падение цен из-за прорыва ключевых технических уровней сопротивления.

"Китайские власти по-прежнему осторожно подходят к вопросу обеспечения поддержки", — пояснил аналитик Marex Аластер Манро, добавив, что "проблемы китайского сектора недвижимости", вероятно, останутся в фокусе внимания участников рынка недрагоценных металлов.

После завершения празднования китайского Нового года трейдеры и аналитики будут внимательно следить за показателями спроса в следующие пару месяцев, которые традиционно являются благоприятным периодом в преддверии летнего строительного сезона.

При этом в краткосрочной перспективе на рынок будет влиять динамика доллара США. Укрепление американской валюты повышает рассчитываемые в ней цены на металл для держателей других валют.

Запасы меди на складах LME составили 128 300 тонн. Таким образом, они сократились почти на 25% с конца декабря и достигли самого низкого уровня с сентября 2023 года.

Ввиду падения запасов дисконт на наличные контракты по сравнению с трехмесячными сократился с рекордного максимума выше 110 долларов, достигнутого ранее в феврале.

Дисконт на наличные контракты на поставку цинка по сравнению с трехмесячными вырос до 37,50 доллара за тонну, максимума с октября 2013 года. Это связано с недавним масштабным притоком запасов на склады LME.

На момент написания обзора трехмесячные фьючерсы на цинк опустились на 0,2% до 2381 доллара за тонну.

Алюминий подешевел на 0,7% до 2203 долларов за тонну, свинец — на 0,9% до 2045 долларов, олово — на 1,3% до 26 665 долларов. Никель подорожал на 0,3% до 16 410 долларов за тонну.