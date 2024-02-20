МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Немецкая экологическая организация Urgewald утверждает, что Германия продолжает закупать российский газ у Нидерландов и Бельгии, которые, в свою очередь, покупают у России сжиженный природный газ. Анкара видит манипуляции по теме скидок на российский газ, сообщил источник

"Urgewald публикует краткий обзор поставщиков газа Германии, который в том числе демонстрирует продолжающиеся отношения с Россией", — говорится в заявлении организации.

По ее данным, Германия получает российский природный газ после регазификации СПГ, прибывающего из России в Нидерланды и Бельгию.

Сообщается, что в 2022 году российский газ составлял 6-11% от всего объема газа, закупленного Германией у Бельгии, которая сейчас находится на третьем месте в списке поставщиков природного газа для ФРГ (без учета СПГ). Кроме того, Urgewald полагает, что в 2023 году доля российского газа в поставках из Бельгии могла еще вырасти в связи с наращиванием поставок СПГ из РФ в порт Зебрюгге. Конкретных цифр по Нидерландам организация не приводит.

Организация призвала правительство Германии окончательно отказаться от закупок российского газа и осуществить поэтапный отказ от использования природного газа к 2035 году.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.