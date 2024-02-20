ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. США разрешили до конца мая импортировать в страну морепродукты из России при условии, что они были погружены в порту до 20 февраля 2024 года, говорится в лицензии министерства финансов страны. Украина на грани: США решились на хитрость

"Все операции, запрещенные по определению 22 декабря 2023 года исполнительным указом 14068,… необходимые для импорта в США произведенной из морепродуктов продукции, которая была погружена на судно в порту погрузки до 12:01 по восточному стандартному времени (08:01 мск) 20 февраля 2024 года в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года, разрешены до 31 мая 2024 года", — говорится в документе управления по контролю за иностранными активами минфина (OFAC).

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.

В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста.

По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.