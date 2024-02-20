МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз России совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗЕ), при поддержке и содействии МИД и Минтранса, завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки, им было поставлено в общей сложности 200 тысяч тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В Польше посоветовали украинцам самим есть свое “ядовитое зерно”

"Минсельхоз совместно с Объединенной зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента", — заявил Патрушев на встрече с президентом России.

Он отметил, что такая масштабная гуманитарная акция Россией осуществлялась впервые.

Патрушев рассказал, что первое судно вышло еще 7 ноября 2023 года, а последнее пришло в Сомали в конце января.

"И 17 февраля была уже завершена его разгрузка. В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, в Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и в Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн", — сообщил глава Минсельхоза России.