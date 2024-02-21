МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Rio Tinto сегодня отчиталась о падении годовой базовой прибыли на 12%, что соответствует прогнозам. При этом компания увеличила окончательный дивиденд и заявила, что инфляционное давление начинает спадать.

Как указала Rio, ее скорректированная прибыль за 2023 год понизилась до 11,8 млрд долларов с 13,4 млрд долларов годом ранее, в основном из-за снижения цен на алюминий и некоторое другое сырье. При этом цены на австралийскую железную руду немного повысились. Консенсус-оценка LSEG предполагала годовую скорректированную прибыль на уровне 11,7 млрд долларов.

Между тем чистая прибыль компании за 2023 год упала до 10,06 млрд долларов с 12,39 млрд долларов в 2022 году.

При этом Rio объявила об окончательном дивиденде в размере 258 центов на акцию против 225 центов на акцию в 2022 году, что выше прогноза LSEG на уровне 247 центов на акцию.

Крупнейший в мире производитель железной руды ожидает роста производственных расходов в регионе Пилбара в 2024 году из-за устойчивой инфляции на трудовые ресурсы и запасные комплектующие в Западной Австралии.

Однако худшее в плане инфляционного давления уже, вероятно, осталось позади, сказал репортерам финансовый директор Питер Каннингем.

"Мы отмечаем начало замедления роста расходов в 2024 году, — заявил финдиректор. — Мы сохраняем очень прочное финансовое положение и можем позволить себе реализацию проектов роста и 60%-ный коэффициент дивидендных выплат".

В железорудном подразделении, на которое приходится более 80% прибыли Rio, скорректированная прибыль выросла на 6%, тогда как цены на железную руду повысились на 2%.

Однако компания предупредила, что ожидает рост удельных производственных затрат в этом году до 21,75-23,50 доллара за тонну с 21,50 доллара в 2023 году.

Средние цены на алюминий Rio в 2023 году откатились с пиковых значений периода пандемии COVID-19, поскольку цепочки поставок нормализовались, а спрос в Западных странах ослабел. Это нивелировало поддержку со стороны роста добычи других ведущих сырьевых товаров, включая медь.

Тем временем капрасходы компании в прошлом году увеличились на 4,8% до 7,08 млрд долларов.

Чистый долг Rio остался низким, на уровне 4,2 млрд долларов, что подогревает ожидания касательно возможных приобретений.

Генеральный директор Якоб Стаусхольм сегодня повторил, что компания готова к небольшим и дополняющим приобретениям, но оценки все еще слишком высоки, несмотря на падение цен на литий.