МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. ЕС введет санкции против китайских компаний из-за России, сообщили СМИ

Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

"Продлевая эти меры, ЕС продолжит поддерживать и стимулировать торговые потоки с Украины в ЕС и остальной мир, а также будет способствовать созданию условий для расширения экономических и торговых отношений, ведущих к постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС", — говорится в коммюнике Евросовета.

Аналогичная инициатива по Молдавии предполагает продление приостановки пошлин и квот с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года.

Агентство Франс Пресс передает, что одобренный послами стран ЕС текст, предусматривает быстрые "корректирующие меры" в случае "серьезных нарушений" на рынке, а для трех продуктов (птица, яйца, сахар) — "экстренное торможение" для стабилизации импорта на уровне средних объемов 2022-2023 годов, после чего таможенные пошлины будут вновь введены.

Европарламент обсудит предлагаемые инициативы в первом чтении на одном из пленарных заседаний в апреле 2024 года.