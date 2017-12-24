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Корпорация "Интеко" сменила руководителя


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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Михаил Жуков с 25 декабря назначен президентом группы компаний "Интеко".

Ранее данную должность занимал Олег Солощанский.

До своего назначения Жуков работал вице-президентом по экономике и финансам ГК "Интеко".

Очередное заседание совета директоров "Интеко" в новом составе состоялось 22 декабря. Он был сформирован в начале ноября, председателем был избран Григорий Баев, с октября 2017 года занимающий должность руководителя финансового блока в Бинбанке. На заседании был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий действующего президента группы Олега Солощанского.

"Он также принял решение не входить в новый состав совета директоров ГК "Интеко", — отмечается в сообщении.

Михаил Жуков работает в группе с 2001 года.

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